Non solo il recupero di Francesco Acerbi: nei prossimi giorni potrebbe tornare a disposizione anche Ange-Yoan Bonny, reduce dalla leggera distrazione al ginocchio rimediata in allenamento che l'ha obbligato a saltare il match contro l'Atalanta. 

Secondo SportMediaset il recupero del francese "procede spedito - si legge sul sito dell'emittente televisiva -. Non tanto da poterlo rivedere domenica a San Siro contro i rossoblù, ma sufficiente per immaginare una sua convocazione per la trasferta nella sua ex Parma". Chivu potrà comunque sicuramente contare su di lui per il big match contro il Napoli dell'11 gennaio. 

Sezione: Focus / Data: Mer 31 dicembre 2025 alle 17:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print