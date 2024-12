Sarò valutata giorno per giorno dallo staff medico dell'Inter la situazione di Nicolò Barella, finito ai box per una lieve elongazione all'adduttore lungo della coscia destra accusata lunedì scorso verso la fine della gara con la Lazio. Un infortunio che gli farà saltare, ovviamente, la sfida di Coppa Italia di stasera e, probabilmente, quella in campionato col Como di lunedì prossimo. Difficile, infatti, un suo recupero lampo, più facile rivederlo nella sua Cagliari per l'ultima sfida del 2024 in programma il 28. Lo riporta Sky Sport.

