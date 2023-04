Una certezza in attacco per l'Inter in vista dello scontro diretto in zona Champions con la Lazio, in programma domenica, a San Siro, all'ora di pranzo: Simone Inzaghi schiererà Romelu Lukaku dal 1', affiancandogli probabilmente Joaquin Correa, in vantaggio su Lautaro Martinez, ricomponendo di fatto quella che sta diventando la coppia offensiva del campionato. A centrocampo, a proposito di turnover, Marcelo Brozovic dovrebbe agire da regista, mentre ai suoi lati è facile che riposi uno tra Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, usciti affaticati dal match in Coppa Italia di mercoledì ma regolarmente in gruppo nell'allenamento odierno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!