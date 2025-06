Il Monza è pronto a cominciare la sua rincorsa alla Serie A puntando su un giovane talento dell'Inter. Secondo Sky Sport, infatti, il club brianzolo ha messo nel mirino Giacomo De Pieri, classe 2006 al momento nel gruppo di Cristian Chivu per il Mondiale per Club. L’idea del club nerazzurro è quella di far maturare il calciatore in Serie B, dove può trovare spazio e continuità in un campionato competitivo.

Nell'ultima stagione, chiusa con la conquista del campionato Primavera, De Pieri ha totalizzato ben 11 gol e 9 assist, risultando tra i migliori prospetti del vivaio nerazzurro, e ha ottenuto la soddisfazione del debutto in Champions League nella gara contro il Monaco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!