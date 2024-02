"Frattesi ha avuto un indolenzimento, non era il caso di rischiarlo. Speriamo possa esserci con la Roma". Così ieri Simone Inzaghi, parlando in conferenza stampa dell'assenza dal derby d'Italia dell'ex Sassuolo. Il problemino fisico, riporta Sky Sport, non costringerà il centrocampista a sottoporsi a degli esami, ma solo domani, alla ripresa degli allenamenti dell'Inter, si capirà se il fastidio è passato o meno. In caso contrario, allora si procederà con i controlli medici del caso.

