Potrebbero essere già fissate per venerdì le visite mediche di Davide Frattesi per l'Inter. Lo riferisce Sky Sport che aggiorna sulle cifre dell'operazione concretizzatasi quest'oggi: il club nerazzurro ha l'accordo con il giocatore per un contratto di 5 anni a 2,8 milioni di euro a stagione a salire. Tra i club l'accordo è stato trovato sul prestito a sei milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27, più cinque di bonus dei quali 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions e uno alla vittoria dello Scudetto. Confermati il 10% ai neroverdi della futura rivendita e la valutazione di sei milioni per Samuele Mulattieri. Alla Roma andranno 9,6 milioni di euro.

L'arrivo di Frattesi non esclude un nuovo innesto in mezzo, e in questo senso l'Inter sta pensando seriamente a inserire in organico a parametro zero Roberto Pereyra, uscito dall'Udinese (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Trattativa non chiusa, ma l'idea c'è.

