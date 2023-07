A volte ritornano. La cessione ufficiale di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr con conseguente 'buco' nel centrocampo dell'Inter, che si unisce a quello già noto lasciato da Roberto Gagliardini, ha spinto l'agente Federico Pastorello e riproporre un suo assistito da tempo accostato ai nerazzurri: Roberto Pereyra. Classe '91, il tucumano attualmente è senza contratto dopo la fine del legame con l'Udinese e cerca una nuova sfida. Reduce da una stagione con 5 reti e 8 assist, è il classico centrocampista in grado di svolgere molti ruoli in mezzo, dando qualità ed esperienza. Ma soprattutto arrivando a parametro zero e 'accontentandosi' di uno stipendio nella norma (1,5-2 milioni), rientrerebbe nei parametri finanziari del club nerazzurro.

Ad oggi Pereyra non sarebbe comunque una prima scelta, ma da Viale della Liberazione non è arrivata una chiusura definitiva. Come sesto centrocampista potrebbe comunque essere una valida opzione, per questo Pastorello è tornato a proporlo.

