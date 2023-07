In parallelo alle trattative più urgenti per il portiere e l'attaccante, l'Inter sta portando avanti positivamente i discorsi con l'Udinese per Lazar Samardzic, il centrocampista che nelle idee del club è quello perfetto per completare il reparto da mettere a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il club milanese vuole provare a prenderlo il prima possibile, ben consapevole che per il serbo ci sono anche altre offerte sul tavolo. Lo riporta Relevo.