Potrebbe profilarsi un ritorno in Italia per il difensore dell'Atlético Madrid Nahuel Molina, il cui rendimento stagionale coi Colchoneros non è stato decisamente all'altezza delle aspettative. Il club rojiblanco valuta ogni alternativa e secondo il Mundo Deportivo la pista di una nuova esperienza in Serie A dopo quella con l'Udinese è quella più accreditata: Juventus, Roma e Inter sono indicate come possibili destinazioni per il giocatore, che non sarebbe dispiaciuto di affrontare nuove sfide a livello internazionale, visto il momento che sta vivendo all'Atlético.

La decisione finale spetta all'allenatore Diego Pablo Simeone, che dovrà valutare la situazione nelle prossime settimane e decidere se dare il via libera al trasferimento. Il Cholo, però, è sempre stato un grande sostenitore del suo connazionale che ha voluto espressamente alla sua corte e continua ad avere fiducia in lui. La domanda è se riuscirà a ritrovare il livello che aveva un tempo all'Atlético, che dal canto suo in caso di uscita punterà a rientrare il più possibile dall'investimento di 20 milioni di euro effettuato per lui tre anni fa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!