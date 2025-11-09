ROMA-INTER 1-0 (2' Di Nunzio)
LIVE MATCH
HALFTIME REPORT - La rete firmata da Alessandro Di Nunzio dopo ottanta secondi di gioco poteva rappresentare un gancio al mento capace di far barcollare chiunque. Eppure l'Inter assorbe bene il colpo a freddo e tiene le redini del match praticamente per tutto il primo tempo, sospinta dalle folate di Zouin che sulla destra fa ciò che vuole, mancando solo in un dettaglio non da poco: le conclusioni in porta. Zelezny sostanzialmente non è stato impegnato, malgrado la mole di gioco macinata dai nerazzurri.
------
45' + 2 - Fischia Di Francesco mandando le squadre al riposo: Roma che chiude il primo tempo avanti per 1-0 sull'Inter.
45' + 1 - Torna a bussare la Roma, tiro di Sangaré che termina a lato.
45' + 1 - Ci sarà un minuto di recupero.
44' - Cross di Marchetti fuori misura, palla inarrivabile per Sangaré.
43' - Altre proteste dalla panchina Inter, Di Francesco ne ha abbastanza: ammonito Carbone.
42' - Zouin prova l'ennesimo scatto, Seck lo segue e lo tiene bene riuscendo a togliergli anche il pallone.
40' - Cerpelletti strappa palla e prova il tiro, murato da due difensori. Poco dopo, Nardin fa fallo su Marello e viene ammonito.
37' - Della Rocca prova a farsi largo nelle maglie nerazzurre, ma il suo spunto non è fortunato.
36' - Marello prova la conclusione diretta da calcio di punizione, la palla finisce sull'autostrada che scorre a ridosso del campo del Tre Fontane...
33' - Bella transizione dell'Inter, palla da Putsen a Pinotti che prova il tiro senza inquadrare la porta.
32' - L'arbitro richiama i membri della panchina nerazzurra per una protesta un po' veemente.
29' - Brutto liscio di Zelezny, che per poco non regala un corner all'Inter.
26' - C'è già un cambio nella Roma: fuori Cama, al suo posto Marchetti. Mossa studiata per proteggere la corsia di sinistra dove Zouin sta imperversando.
25' - Mosconi cade in area giallorossa dopo un contrasto, per Di Francesco non c'è nulla.
24' - Zouin stavolta prova il tiro, rasoterra che non impensierisce Zelezny.
21' - Zouin spina nel fianco sinistro della Roma, Bah si rifugia in corner per scongiurare l'ennesimo sprint.
20' - Insistono i nerazzurri che premono la Roma nella propria metà campo, Guidi in apprensione.
19' - Arriva il primo corner anche per l'Inter.
18' - Taho è fuori dai pali e allora la Roma prova a sorprenderlo con un tiro da lontanissimo sul quale il portiere arriva però in tempo.
17' - Zouin prova a buttare un altro pallone in mezzo senza che nessuno arrivi.
15' - Mirra prova la sponda da corner, ma manda la palla direttamente sul fondo.
14' - Esce allo scoperto la Roma, che guadagna il suo primo calcio d'angolo con Romano.
10' - Mosconi si invola in area e prova la conclusione, pallone rimpallato dalla difesa.
9' - Altro cross di Zouin, stavolta è Mirra a spazzare l'area.
7' - Cross di Zouin per Mosconi, Sangaré legge bene la traiettoria e accompagna fuori. Salvo poi rimediare un problema alla caviglia.
5' - Tenta di distendersi l'Inter, palla da Mosconi a Zouin fermato però in fuorigioco.
2' - Subito Roma in vantaggio con Di Nunzio! Azione avvolgente dei giallorossi, palla da Sangaré a Bah e appoggio per Di Nunzio che si inventa una parabola a giro col sinistro che non lascia scampo a Taho.
-----
13.02 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!
12.59 - Squadre in campo per il prepartita, fra poco il calcio d'inizio.
-----
IL TABELLINO
ROMA-INTER 1-0
MARCATORE: 2' Di Nunzio
ROMA: 91 Zelezny; 4 Seck, 6 Di Nunzio, 7 Della Rocca, 8 Bah, 13 Nardin, 14 Mirra, 22 Cama (26' 2 Marchetti), 32 Paratici, 60 Romano, 66 Sangaré.
In panchina: 1 De Marzi, 3 Litti, 11 Almaviva, 16 Arduini, 18 Sugamele, 21 Scacchi, 23 Terlizzi, 25 Panico, 27 Lulli, 70 Forte.
Allenatore: Guidi.
INTER: 1 Taho; 2 Della Mora, 3 Marello, 4 Cerpelletti, 7 Zouin, 8 Zarate, 10 Pinotti, 18 Putsen, 30 Mosconi, 35 Breda, 48 Peletti.
In panchina: 45 Costante, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 23 La Torre, 25 Kukulis, 28 Virtuani, 29 Mancuso.
Allenatore: Carbone.
Arbitro: Di Francesco. Assistenti: D'Ascanio - Jorgji.
Note
Ammoniti: Nardin (R), Carbone (I)
Corner: 1-2
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 13:45 Sky - Verso Inter-Lazio, ancora dubbi per Sarri: Pellegrini insidia Lazzari e Marusic. Si attende per Romagnoli
- 13:40 LIVE PRIMAVERA 1 - Roma-Inter 1-0, 44': anche il tecnico nerazzurro Carbone finisce tra gli ammoniti
- 13:37 liveInter U23-Vicenza, 1-1 al 50': Kamaté con il cucchiaio, parità e Inter in superiorità numerica
- 13:30 Amadeus: "Chivu mi ha sorpreso in un aspetto. Ogni giorno speravo che l'addio di Calhanoglu fosse una bufala"
- 13:16 GdS - Nuovo San Siro, è già corsa per i naming rights: un nome in pole, gli obiettivi di Inter e Milan
- 13:00 Atalanta, Juric manda Lookman in campo dal 1' e mette un punto: "Caso assolutamente chiuso"
- 12:47 Inter Women, Andrés Sanz: "Questo club è una famiglia. Quale caratteristica prenderei? II mancino di Pleidrup"
- 12:16 CdS - Invasione biancoceleste a San Siro: attesi circa quattromila tifosi laziali per assistere a Inter-Lazio
- 12:02 CdS - Dumfries incubo della Lazio: tre reti nelle ultime tre sfide. L'olandese con i biancocesti si infiamma
- 11:48 Corsera - Troppo esigente Chivu o troppo incline a ripetere gli errori l'Inter? Con la Lazio torna Acerbi
- 11:34 Cesar: "Inter ultimamente non brillante, ma a Chivu va dato tempo. Stasera per Inter-Lazio può succedere di tutto"
- 11:19 Inter U23, Cinquegrano: "Ecco i miei punti di forza. Nel tempo ho capito che servono continuità, testa e lucidità"
- 11:05 CdS - Inter, Acerbi di nuovo titolare contro la Lazio? Un'altra esclusione sarebbe piuttosto rumorosa
- 10:51 GdS - Chivu all'attacco: i concetti ribaditi (con toni più miti) alla squadra nel confronto di ieri
- 10:37 Acerbi: "Nello spogliatoio ci sono due valori fondamentali". Poi svela cosa 'ruberebbe' a Thuram e Barella
- 10:23 Repubblica - Sei mesi dopo l'addio allo scudetto, l'Inter ritrova la Lazio. Ballottaggio Thuram-Bonny
- 10:09 GdS - Il 'martello' Dumfries sfida Marusic, 'l'anima' Calhanoglu incrocia Cataldi: i duelli chiave di Inter-Lazio
- 09:55 TS - Thuram pronto a tornare titolare. Chivu rispolvera Acerbi e ricompone la solita linea a tre dal 1'
- 09:41 CdS - Lautaro intoccabile: titolare con la Lazio per tornare al gol. Al suo fianco Bonny, Thuram dal 1' nel derby
- 09:26 GdS - Inter a caccia del 6° risultato utile di fila contro la Lazio: l'ultima volta Chivu era un giocatore nerazzurro
- 09:12 Qui Lazio - Romagnoli vuole esserci: la presenza con l'Inter è possibile. In mediana Basic in vantaggio su Vecino
- 08:58 Mazzola: "L'Inter è un pezzo di cuore. Lautaro capitano vero come lo ero io, a Chivu do un consiglio e gli chiedo lo scudetto"
- 08:43 CdS - Carlos Augusto, no alla Premier per l'Inter: contatti per il rinnovo, ok del brasiliano. Cifre e durata dell'accordo
- 08:29 GdS - Inter-Lazio, Acerbi in vantaggio su Bisseck. Si rivedono dall'inizio anche Sucic e Bonny
- 08:15 Preview Inter-Lazio - Chivu rilancia la Thu-La. Dubbio in difesa
- 00:00 La Lazio sei mesi dopo: ricordare per non perseverare
- 23:54 Milan, Allegri: "Due punti buttati, dobbiamo crescere nella gestione delle partite"
- 23:40 Sassuolo Women, Clelland esulta: "Brave a non mollare contro l'Inter, era difficile. Siamo un gruppo giovane, ma forte"
- 23:35 Milan, Allegri si prepara al derby: "La sosta un bene o un male? Lo capiremo dopo l'Inter"
- 23:25 Dalla Spagna - La FIFA ha deciso: la finalissima tra Argentina e Spagna si giocherà in Qatar
- 23:11 Roma Primavera, Guidi: "Inter ricca di talento e con lo Scudetto sul petto, sarà gara diversa rispetto al Bologna"
- 22:57 Traguardo Csiszàr: fa 100 presenze con la casacca nerazzurra
- 22:44 videoL'Inter Women impatta per 2-2 contro il Sassuolo, gli highlights del match
- 22:43 Da 0-2 a 2-2, il Parma rimonta e ferma il Milan prima del derby: occasione per l’Inter
- 22:30 Sassuolo Femminile, Spugna: "Peccato perché potevamo fare il 3-2. Ma ci teniamo questo punto"
- 22:15 Siena, Michielan: "Arrivato all'Inter a 14 anni con passaggio graduale. Quattro anni bellissimi, sono interista"
- 22:00 CF - Assemblea EFC, arriva richiesta di un nuovo paracadute. Le top leghe vogliono 5 posti in Champions
- 21:46 Trento, Tabbiani non ha dubbi: "Campionato spaccato in due, Inter U23 tra le squadre che hanno qualcosa in più"
- 21:33 Il Comune di Napoli risponde a De Laurentiis: "Il Maradona un semicesso? Prima era un cesso intero"
- 21:19 Verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, esercitazioni antiterrorismo allo stadio di San Siro
- 21:04 Trevisani: "Conte? Porta a spasso tutti, dopo l'esperienza all'Inter bastò una parola per..."
- 20:50 Lerda inquadra la lotta al vertice: "Milan fuori dalle coppe, può avere un vantaggio su Inter e Napoli"
- 20:36 L'Arsenal rallenta, il Sunderland pareggia in extremis: si può riaprire la corsa al titolo in Premier
- 20:25 Griezmann trascina l'Atletico, Levante sconfitto 3-1: quarta vittoria in Liga per Simeone
- 20:07 Gol fatti, pressing alto e palloni giocati in area avversaria: i numeri dell'attacco spiegano la filosofia di Chivu
- 19:56 In Serie A non si segna, anche il derby tra Juventus e Torino finisce 0-0: è il terzo di giornata
- 19:39 L.R. Vicenza, per il big match di domani con l'Inter U23 Gallo convoca 25 giocatori: l'elenco
- 19:25 Il Bayern pareggia, ma il Dortmund non ne approfitta. L'Amburgo segna all'ultimo respiro: finisce 1-1
- 19:10 fcinL'America chiama Tomas Palacios: ecco chi ha mostrato interesse. Rispunta anche un suo vecchio club
- 18:57 Il retroscena di Serginho: "Thiago Silva aveva un pre contratto con l'Inter. Scelse il Milan in 5 minuti: ecco come"
- 18:43 Qui Lazio - Sarri studia l'undici anti-Inter: un ballottaggio in difesa. Dia riferimento centrale, Vecino in panchina
- 18:29 Sky - Inter-Lazio, Thuram titolare dopo 40 giorni: riecco la ThuLa. Torna Acerbi? A centrocampo...
- 18:15 L'analisi di Bonanni: "Capisco Chivu quando s'arrabbia dopo la gara con il Kairat e dico che..."
- 18:01 Under 19, quattro giocatori dell'Inter convocati da Bollini per le prime partite di qualificazione agli Europei
- 17:47 Qui Lazio - Sono 21 i giocatori convocati da Sarri per la gara con l'Inter: Romagnoli in lista
- 17:32 Romano: "Lookman via dall'Atalanta a gennaio? L'Inter ha abbandonato i contatti da luglio"
- 17:18 Piovani: "Fatto uno dei migliori primi tempi, poi il calo. Ci manca un po' di cattiveria agonistica"
- 17:04 Pomeriggio di Serie A senza gol: doppio pareggio tra Lecce-Verona e Como-Cagliari
- 16:49 Gli 83 anni di Mazzola: "Juve e Milan mi volevano? Mai avrei messo una maglia col bianco o rosso"
- 16:35 Il Giorno - Pronta offerta in tripla cifra dal Liverpool per Bastoni, ma l'Inter ha alzato un muro. E in difesa...
- 16:20 Tomas Palacios nuovamente ai saluti? A gennaio l'argentino può partire in prestito, stavolta oltre l'Atlantico
- 16:06 Dumfries ritrova la Lazio, è la sua vittima preferita: 3 gol nelle ultime 3 partite. Nel mirino il record di Oddo
- 15:52 M. Paganin: "Non mi aspettavo che l'Inter di Chivu facesse così bene. Per lo scudetto sono in cinque"
- 15:38 De Luca: "A Salerno lavori pronti per l'Arechi. Inter e Milan non hanno ancora il progetto per San Siro"
- 15:23 Zamorano: "Simeone parlava solo di calcio quando eravamo all'Inter". Il Cholo replica scherzoso: "Si vedeva..."
- 15:09 Gran Galà di Arezzo, lunedì l'evento: premi per Thuram, Acerbi, Dimarco, Bastoni e Chivu
- 14:55 Sabatini: "Il Napoli dà fastidio come chiunque sia in vetta. Se Conte intendeva politicamente non condivido"
- 14:41 Atalanta, Juric: "Lookman? È un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto"
- 14:27 La doppietta di Wullaert non basta: il Sassuolo rimonta e ferma l'Inter Women sul 2-2
- 14:13 L.R. Vicenza, Gallo: "Inter U23 piena di talenti. E domani dovremo mangiare pasta alle 9.15..."