HALFTIME REPORT - La rete firmata da Alessandro Di Nunzio dopo ottanta secondi di gioco poteva rappresentare un gancio al mento capace di far barcollare chiunque. Eppure l'Inter assorbe bene il colpo a freddo e tiene le redini del match praticamente per tutto il primo tempo, sospinta dalle folate di Zouin che sulla destra fa ciò che vuole, mancando solo in un dettaglio non da poco: le conclusioni in porta. Zelezny sostanzialmente non è stato impegnato, malgrado la mole di gioco macinata dai nerazzurri.

45' + 2 - Fischia Di Francesco mandando le squadre al riposo: Roma che chiude il primo tempo avanti per 1-0 sull'Inter. 

45' + 1 - Torna a bussare la Roma, tiro di Sangaré che termina a lato. 

45' + 1 - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Cross di Marchetti fuori misura, palla inarrivabile per Sangaré. 

43' - Altre proteste dalla panchina Inter, Di Francesco ne ha abbastanza: ammonito Carbone.

42' - Zouin prova l'ennesimo scatto, Seck lo segue e lo tiene bene riuscendo a togliergli anche il pallone. 

40' - Cerpelletti strappa palla e prova il tiro, murato da due difensori. Poco dopo, Nardin fa fallo su Marello e viene ammonito. 

37' - Della Rocca prova a farsi largo nelle maglie nerazzurre, ma il suo spunto non è fortunato. 

36' - Marello prova la conclusione diretta da calcio di punizione, la palla finisce sull'autostrada che scorre a ridosso del campo del Tre Fontane...

33' - Bella transizione dell'Inter, palla da Putsen a Pinotti che prova il tiro senza inquadrare la porta. 

32' - L'arbitro richiama i membri della panchina nerazzurra per una protesta un po' veemente. 

29' - Brutto liscio di Zelezny, che per poco non regala un corner all'Inter. 

26' - C'è già un cambio nella Roma: fuori Cama, al suo posto Marchetti. Mossa studiata per proteggere la corsia di sinistra dove Zouin sta imperversando. 

25' - Mosconi cade in area giallorossa dopo un contrasto, per Di Francesco non c'è nulla. 

24' - Zouin stavolta prova il tiro, rasoterra che non impensierisce Zelezny. 

21' - Zouin spina nel fianco sinistro della Roma, Bah si rifugia in corner per scongiurare l'ennesimo sprint. 

20' - Insistono i nerazzurri che premono la Roma nella propria metà campo, Guidi in apprensione. 

19' - Arriva il primo corner anche per l'Inter. 

18' - Taho è fuori dai pali e allora la Roma prova a sorprenderlo con un tiro da lontanissimo sul quale il portiere arriva però in tempo. 

17' - Zouin prova a buttare un altro pallone in mezzo senza che nessuno arrivi. 

15' - Mirra prova la sponda da corner, ma manda la palla direttamente sul fondo. 

14' - Esce allo scoperto la Roma, che guadagna il suo primo calcio d'angolo con Romano. 

10' - Mosconi si invola in area e prova la conclusione, pallone rimpallato dalla difesa. 

9' - Altro cross di Zouin, stavolta è Mirra a spazzare l'area. 

7' - Cross di Zouin per Mosconi, Sangaré legge bene la traiettoria e accompagna fuori. Salvo poi rimediare un problema alla caviglia. 

5' - Tenta di distendersi l'Inter, palla da Mosconi a Zouin fermato però in fuorigioco. 

2' - Subito Roma in vantaggio con Di Nunzio! Azione avvolgente dei giallorossi, palla da Sangaré a Bah e appoggio per Di Nunzio che si inventa una parabola a giro col sinistro che non lascia scampo a Taho.

13.02 - L'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

12.59 - Squadre in campo per il prepartita, fra poco il calcio d'inizio. 

IL TABELLINO
ROMA-INTER 1-0
MARCATORE: 2' Di Nunzio

ROMA: 91 Zelezny; 4 Seck, 6 Di Nunzio, 7 Della Rocca, 8 Bah, 13 Nardin, 14 Mirra, 22 Cama (26' 2 Marchetti), 32 Paratici, 60 Romano, 66 Sangaré.

In panchina: 1 De Marzi, 3 Litti, 11 Almaviva, 16 Arduini, 18 Sugamele, 21 Scacchi, 23 Terlizzi, 25 Panico, 27 Lulli, 70 Forte.

Allenatore: Guidi.

INTER: 1 Taho; 2 Della Mora, 3 Marello, 4 Cerpelletti, 7 Zouin, 8 Zarate, 10 Pinotti, 18 Putsen, 30 Mosconi, 35 Breda, 48 Peletti.

In panchina: 45 Costante, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 23 La Torre, 25 Kukulis, 28 Virtuani, 29 Mancuso.

Allenatore: Carbone. 

Arbitro: Di Francesco. Assistenti: D'Ascanio - Jorgji.

Note
Ammoniti: Nardin (R), Carbone (I)
Corner: 1-2

Sezione: Focus / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 13:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
