Davide Frattesi ha espresso a Simone Inzaghi il proprio rammarico per non aver disputato nemmeno 1' della finale di Champions League, come confermano oggi diversi media. Su Il Giorno si racconta anche come l'arrabbiatura del centrocampista parta da lontano. Si aspettava una stagione differente, dopo la prima vissuta alle spalle di Mkhitaryan, al contrario non è mai riuscito a superare l'armeno nelle gerarchie. Eppure, dopo 8 gol alla prima stagione, in questa seconda è arrivato a 7.

A gennaio ha rifiutato la corte della Roma e l'interessamento del Napoli. Destinazioni, si legge, che oggi sono improbabili: i giallorossi non faranno la Champions League e i partenopei hanno quasi preso De Bruyne, rendendo difficile trovare spazio per Frattesi. Noto l'interessamento dei club inglesi, che il centrocampista aveva rifiutato per restare in A, ma che oggi potrebbero ridiventare un'opzione anche se sono ipotesi su cui bisognerà lavorare.