La risposta attesa è arrivata. Eccome se è arrivata. La Gazzetta dello Sport prova a spiegare la reazione dell'Inter all'inaspettato scivolone di Firenze nel recupero di giovedì scorso: una prestazione che dice tanto della voglia dei campioni d'Italia di non mollare il tricolore e di riaffermare il loro predominio.

Artefice di tutto, senza dubbio, Simone Inzaghi, definito dal giornale "Sua Elettricità". Il tecnico nerazzurro era letteralmente tarantolato a bordo campo: una scarica di energia che ha contagiato anche la squadra, che ha risposto da par suo. Secondo la rosea, una vittoria anche di nervi: la vera svolta che serviva a tutto l'ambiente dopo la batosta di Firenze.

Un cambio repentino anche a livello comunicativo, come confermano le risposte indirette alla strategia di Conte e la voglia di attirare su di sé tutte le critiche lasciando tranquilla la squadra. E pure le scelte di campo si sono rivelate azzeccatissime, sia quelle a tavolino che quelle durante, dovendo far fronte anche a ostacoli imprevisti come il ko di Thuram e poi quello di Arnautovic.

Un'Inter apparsa di nuovo affamata, come forse mai lo era stato in questo campionato.