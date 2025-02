L'Inter si trova in questi giorni a vivere una sensazione quasi inedita: per la prima volta dopo quasi 100 giorni, infatti, i nerazzurri avranno a disposizione un'intera settimana tra una partita e l'altra. Il dato è della Gazzetta dello Sport: sono passati infatti 98 giorni dall'ultima volta che si è presentata questa eventualità per Simone Inzaghi e il suo gruppo, per la precisione durante la sosta di novembre quando di mezzo c'erano comunque gli impegni delle Nazionali. In quella circostanza, l'Inter ha giocato il 10 novembre contro il Napoli e poi è tornata in campo il 23 a Verona, rifilando 5 reti all'Hellas.

Da lì in avanti, non c'è stato praticamente più respiro: 10 partite di campionato, quattro di Champions, una di Coppa Italia e due di Supercoppa Italiana. Nel mezzo, infine, anche il recupero contro la Fiorentina e quello contro il Bologna dovuto allo slittamento post Supercoppa. Adesso, dopo Inter-Fiorentina, sei giorni senza partite prima di scendere in campo domenica all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus. Per poi fare il bis in vista della sfida di campionato contro il Genoa: potenza dell'aver evitato i playoff di Champions League...

