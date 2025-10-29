Pepo Martinez reagisce e dopo il terribile episodio di ieri, è tornato ad Appiano Gentile. Il portiere spagnolo "è stato accompagnato alla Pinetina" si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa un offtopic rispetto alla gara di stasera tra Inter e Fiorentina e dà qualche aggiornamento anche sulla questione che visto, purtroppo, protagonista l'estremo difensore nerazzurro.

L'ex Genoa, al quale è stata concessa una settimana di riposo, "ha preferito non stare chiuso nella propria casa" e ha raggiunto la Pinetina dove ha fatto "un leggero scarico sul campo". L'obiettivo dell'Inter è quello di salvaguardare il giocatore, specie sul piano psicologico. "I nerazzurri intendono farlo attraverso l’accompagnamento del proprio staff" e ha fatto scattare immediatamente l'affiancamento di uno psicologo che già nella giornata di ieri lo ha aspettato a casa subito dopo il ritorno dalla caserma assieme al team manager della squadra". Vedere i compagni, oltre che il lungo abbraccio con Chivu, è stata per Pepo una boccata d'aria fresca fa sapere la Rosea che poi aggiunge: "L’Inter si metterà in contatto con la famiglia della vittima" come ha fatto sapere lo stesso presidente Marotta.