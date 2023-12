"L'Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo". Queste le parole di Steven Zhang che ieri, dalla Cina, ha mandato un messaggio chiaro a tutto il club durante la cena di Natale.

Lo scudetto numero 20 resta l'obiettivo principale dell'Inter, anche se la Gazzetta dello Sport ci tiene a ricordare che questo non giustifica il mancato primo posto nel girone di Champions, apparso secondo il giornale ampiamente alla portata. Le scelte di Inzaghi, però, parlano chiaro: i titolari sempre in campionato, mentre in Europa spesso si è visto turnover, a volte anche massiccio come a Lisbona. Per dire: Lautaro e Thuram, in Champions, sono stati titolari solo tre volte a testa.

La rosa è lunga e competitiva, ma non per tutti i settori come si è visto in attacco. Ad ogni modo, il 20° scudetto sarebbe un traguardo storico e questo induce il club a ragionare in questa direzione. Lo scudetto mancato verrebbe certamente rimproverato a Inzaghi molto più di un quarto di finale di Champions. E allora Zhang, con quel video messaggio, ha ulteriormente chiarito le priorità della stagione: "Il percorso fino a Istanbul e quello svolto in questa stagione mi rende orgoglioso. Grazie a tutti. Al management, che garantisce continuità: l'Inter è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto, la strada è quella giusta".

