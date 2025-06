Il mancato riscatto di Danilo Cataldi spinge la Fiorentina a cercare un nuovo regista per il centrocampo. Il più gettonato nelle ultime ore è quello di Adrian Bernabé, play del Parma che è finito anche nel mirino dell'Inter in caso di separazione con Hakan Calhanoglu. Il prezzo del cartellino dello spagnolo classe 2001 però è alto: la valutazione che fa il club gialloblu è di circa 25 milioni di euro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che ai viola "piace anche Asllani, dato in uscita dall’Inter".

Gli altri nomi monitorati dal club gigliato sono quelli del colombiano del Palmeiras Richard Rios, Morten Frendrup del Genoa e Tino Anjorin dell'Empoli, senza dimenticare l'apprezzamento per Hamed Traoré, classe 2000 del Bournemouth.

