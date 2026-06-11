Oumar Solet spinge per l'Inter e l'Inter spinge per Solet. Il difensore centrale dell'Udinese è il profilo individuato per riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Francesco Acerbi, che andrà via a parametro zero. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, "i primi dialoghi tra i club non hanno prodotto la stesura di un accordo. Ma nell'aria si avverte la sensibilità reciproca di comprendere lo stato dell'arte: Solet si è già espresso, anche pubblicamente, sul gradimento per Milano e per la vetrina della Champions. E a Udine non sono abituati a trattenere controvoglia i calciatori, soprattutto se sono forieri di succulente plusvalenze".

Solet-Inter, il nodo della formula: si va verso il prestito oneroso con obbligo di riscatto

Il difensore centrale francese, infatti, è stato acquistato a parametro zero dopo l'esperienza nel Salisburgo, un anno e mezzo dopo potrebbe fruttare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Probabilmente, come riporta la rosea, "attraverso la formula assai probabile del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Prima però dovrà rinnovare il contratto, perché l'attuale scadenza 2027 impedisce questo alleggerimento contabile. Per Chivu, Solet sarà un perfetto jolly difensivo essendo capace di occupare le tre posizioni incluse nel pacchetto di protezione".

Va ricordato che, già nei giorni in cui l'Udinese si assicurò Solet, il nome del francese era stato accostato più volte all'Inter, che aveva anche affrontato col Salisburgo in amichevole.