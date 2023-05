La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni fisiche di Danilo D'Ambrosio, uscito in anticipo dal Bentegodi durante Verona-Inter a scopo precauzionale. Il difensore, come già riferito nelle scorse ore, oggi lavorato a parte: la rosea parla di un leggero affaticamento muscolare. "La sua situazione, che in questo momento non preoccupa particolarmente, sarà monitorata nelle prossime ore", viene precisato.

