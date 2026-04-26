A Torino Cristian Chivu potrà contare su un'Inter quasi al completo. Per la sfida in casa dei granata non ci sarà Luis Henrique, ai box per via di un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, ma il brasiliano sarà l’unico assente, fa sapere la Gazzetta dello Sport.

Bisseck ha recuperato ed è anche pronto a riprendersi anche la titolarità nel terzetto davanti a Sommer; Ma partirà probabilmente dalla panchin. A completare la linea a tre di difesa sono Akanji, De Vrij e Bastoni. In casa granata co sarà anche Lautaro Martinez che ha voluto viaggiare con i compagni nonostante non abbia ancora smaltito del tutto l’infortunio al polpaccio. "Il Toro vuole seguire da vicino la trasferta che dovrebbe anticipare il vero e proprio ritorno in campo. La data cerchiata in rosso sul calendario, infatti, è il 3 maggio. Oggi, la possibile presenza in panchina (quindi anche in distinta) sarebbe più che altro una formalità, per permettergli di sedersi accanto a Chivu e ai compagni". Davanti dovrebbero esserci Pio Esposito, "al quale qualche giorno fa hanno estratto il dente del giudizio e che ieri ha svolto l’intero allenamento col gruppo a differenza del giorno prima, e Thuram".