Nello stilare la sua formazione ideale per il magazine SportWeek, l'ex giocatore della Juventus Douglas Costa rivela un retroscena legato al suo arrivo in Italia: "Una volta, mentre eravamo in Australia con il Brasile, confessai ad Alex Sandro che lo avrei raggiunto in Italia perché mi voleva l’Inter. 'No, devi venire alla Juve'. E un minuto dopo mi fece chiamare da Fabio Paratici".

