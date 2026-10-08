Notizia inaspettata a due giorni dalla partita contro il Parma in casa Inter: Curtis Jones, dopo gli esami di stamattina, ha scoperto di doversi fermare per circa venti giorni a causa di un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Ergo, oltre al Parma, l'ex Liverpool salterà anche le partite contro il Bruges, il Bologna, lo Shakhtar Donetsk e la Fiorentina, sperando di esserci il 28 ottobre a Venezia o quanto meno il 31 ottobre nel derby contro il Milan.

Mediana da riscrivere

Una tegola per Cristian Chivu, che puntava sul centrocampista inglese in una fase in cui molti giocatori venivano da impegni con le rispettive Nazionali e adesso dovrà ridisegnare la mediana già a partire da sabato. Oltre al rientrante Hakan Calhanoglu e a Henrikh Mkhitaryan, a giocarsi il posto lasciato vacante da Jones saranno Petar Sucic, Nicolò Barella e Piotr Zielinski, con il polacco che però è reduce da un alto minutaggio con la propria selezione.