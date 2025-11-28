Il volo del Como non sembra conoscere soste: con la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, la squadra lariana vola a quota 24 in classifica irrompendo in zona Champions League e guardando dritta negli occhi l'Inter in vista del big match di sabato prossimo a San Siro. Partita che il tecnico Cesc Fabregas dipinge così ai microfoni di DAZN: "Sarà un grandissimo esame. Questa è la Serie A e gli esami sono ogni settimana perché il livello si alza ogni settimana di più, lo vedo ad ogni partita che giochiamo. La Serie A sta crescendo molto, andremo a provare a fare una grande prestazione contro la squadra che per me è la più forte d'Italia. Sarà un'altra grande partita per noi".

Intervistato da Sky Sport, Fabregas fa capire di non voler guardare la classifica in questo momento: "Quello che conta è la prestazione, il non aver preso gol e aver giocato sempre di più e sempre meglio. Spero che questo sia solo l'inizio. C'è molto da fare e molto da migliorare. Facendo crescere ancora quei ragazzi che sono arrivati qui da poco".