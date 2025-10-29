È Hakan Calhanoglu il Man of The Match di Inter-Fiorentina. Il turco, che ha messo la firma sulla nona giornata di Serie A EniLive con una doppietta personale, ha commentato il risultato a Sky Sport subito dopo il triplice fischio di Sozza e dopo aver ricevuto la statuetta di serata: "Tutti quelli che giocano per l'Inter sanno che gli obiettivi sono sempre grandi quindi noi vogliamo lottare per gli obiettivi perché la squadra lo merita, soprattutto perché all'inizio è stato un po' difficile dopo il Mondiale vissuto. Ma siamo rientrati molto bene, con il mister che ci ha dato una grande mano. Mentalmente siamo troppo forti, ci ha dato non tanto la motivazione ma la grande disciplina di mantenerla".