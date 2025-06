Domenica scorsa, prima della partenza del Botafogo alla volta degli Stati Uniti, dove i brasiliani saranno tra le 32 squadre protagoniste al Mondiale per Club, il tecnico Renato Paiva aveva parlato così dell'esigenza di aggiungere un giocatore come Joaquin Correa alla rosa del Fogão: "Vorrei contare su di lui e su Arthur Cabral, mi aiuterebbero tantissimo - le sue parole riportate da Globo Esporte - Joaquín può giocare in qualsiasi ruolo in attacco. Se guardate il suo curriculum tra club e nazionale argentina, vedrete che ha una conoscenza enorme del gioco. Entusiasma qualsiasi allenatore e qualsiasi tifoso. Spero di poter contare su di lui".

Per la cronaca, nelle scorse ore, la trattativa tra l'Inter e il Botafogo si è sbloccata, quindi Paiva sarà accontentato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!