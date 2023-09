Nel pre partita di Inter-Milan, Alessandro Bastoni si è concesso ai microfoni di DAZN.

Come è stato preparare questo derby in poco tempo?

"Ci sentiamo bene, non c'è spazio per scuse e lamentele. Siamo carichi, siamo al 100% e siamo pronti per fare una grande partita".

"Cambia poco, cambia solo quello che dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere stretti e difendere da squadra".

Non contano gli ultimi 4 derby vinti?

"Ha ragione Pioli, non contano. I derby si giocano sull'aspetto mentale, bisogna andare in campo e pensare al presente".