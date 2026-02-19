L'Inter non è stata all'altezza delle aspettative all'Aspmyra Stadion di Bodo, dove ieri sera è crollata sotto i colpi del Bodo/Glimt nel primo round dei playoff di Champions League. Il 3-1 finale lascia comunque aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno, come ha voluto sottolineare Manuel Akanji all'indomani del ko nerazzurro in terra norvegese: "Ieri non abbiamo fatto abbastanza! Ma abbiamo un'altra possibilità la prossima settimana per riprenderci e fare la cosa giusta", ha scritto il difensore svizzero sul suo profilo Instagram.