Nuova parentesi professionale per il canterano dell'Inter, Michele Rocca che approda al Catania. Il club rossoblu "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rocca, nato a Milano il 6 febbraio 1996. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dal 2006 al 2015 (con una parentesi biennale a Novara), in nerazzurro ha vinto il prestigioso Torneo di Viareggio nel 2015; al suo attivo anche una doppietta, all’esordio, contro il Genk. Con l’Italia Under 20, ha vinto il Torneo Quattro Nazioni nel 2015/16, andando a segno in Polonia nel corso del match decisivo.

Poco prima di ufficializzarlo, il club rossazzurro ha fornito un indizio social sottolineando come il 28 settembre 2015 fosse per lui un giorno speciale. Sì, perché Rocca ha esordito in Serie A proprio in quella data con la maglia della Sampdoria, contro l’Atalanta. In B, successivamente, ha indossato le maglie della Virtus Lanciano, del Latina, della Pro Vercelli e del Livorno. In Serie C, Rocca ha vissuto quattro stagioni conquistando sempre l’accesso ai playoff: nel 2018 con la Feralpisalò, nel 2021 e nel 2022 con il Foggia, nel 2023 con il Novara. Conta complessivamente 190 presenze e 17 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali" si legge sul sito ufficiale dei siciliani.