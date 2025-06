Alessandro Antonello riparte dalla Francia e dall'Olympique Marsiglia, che ha annunciato oggi la sua nomina come nuovo Direttore Generale del club francese. Il suo incarico sarà effettivo a partire dal 1° luglio 2025.

"È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique Marsiglia - le prime parole rilasciata dell'ex dirigente dell'Inter -. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di iniziare a collaborare con tutti i dipendenti. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Pablo Longoria per la fiducia riposta in me. L'OM è un club unico, con una storia, una passione e un'ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie a sostenere il progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il Club".

IL COMUNICATO - L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Direttore Generale. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nel progetto del club di affermarsi saldamente tra i primi 24 club europei, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Olympique de Marseille, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale - Finanza e Compliance.

All'interno dell'Olympique de Marseille, Alessandro Antonello sarà responsabile dello sviluppo economico del club. Guiderà la strategia volta ad aumentare e diversificare i ricavi, massimizzare il potenziale dello stadio Orange Vélodrome, accelerare la trasformazione digitale del club e rafforzare e internazionalizzare il brand OM. In stretto coordinamento con il team dirigenziale, svolgerà un ruolo centrale nell'attuazione del progetto orientato alla crescita sostenuto dalla proprietà e dalla presidenza del club, in linea con il loro approccio commerciale sostenibile e responsabile.

Alessandro Antonello approda al Marsiglia dopo oltre dieci anni trascorsi all'Inter, dove ha ricoperto successivamente le cariche di Direttore Finanziario, Direttore Operativo e Amministratore Delegato. In questo ruolo, ha guidato con successo la trasformazione del club milanese, caratterizzata da una forte crescita del fatturato, un ambizioso riposizionamento commerciale e la conquista di sette titoli. In precedenza, Alessandro Antonello ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei Club Europei (ECA) e della Lega Serie A.