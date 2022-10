Andrea Stramaccioni è pronto a puntare le sue fiches sulla salvezza della Sampdoria, grazie all'arrivo del nuovo allenatore Dejan Stankovic che ha avuto alle sue dipendenze all'Inter ed è stato suo vice all'epoca dell'Udinese. Stramaccioni, oggi allenatore dell'Al-Gharafa in Qatar, intervistato dall'ANSA si esprime così su Deki: "Niente è facile in Serie A , ma sono sicuro che il valore della squadra come e dell'allenatore alla lunga verrà fuori. Io anche se da lontano tifo per lui e sono convinto che salverà la Sampdoria. Nei due anni di Inter ho sempre apprezzato le sue doti di leader e l'abilità nel leggere la gara dal campo. Ricordo ancora quella telefonata in cui gli proposi di seguirmi ad Udine: fu un po' spiazzato però mi disse subito sì. Non avevo dubbi che sarebbe stato un ottimo allenatore e penso che il tempo mi abbia dato ampiamente ragione"