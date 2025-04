Roberto Samaden è il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ma in passato è stato alla guida di quello dell'Inter. Un ruolo ricoperto dal 2010, anche se era entrato nel mondo nerazzurro già nel lontano 1990, anche se nelle vesti di allenatore dei piccoli. Nel suo curriculum ci sono quattro scudetti Primavera e un'esperienza da coordinatore della sezione sviluppo calcio giovanile del settore tecnico a Coverciano.

Caratteristiche che hanno spito la Dea a puntare su di lui: "Io sono arrivato in un momento in cui il livello dell'Atalanta come club e come prima squadra è diventato molto simile a quello dell’Inter", dice Samaden in un passaggio della lunga intervista concessa a Ultimo Uomo: "Il livello dell’Atalanta oggi comporta che non sia molto semplice portare dei giocatori direttamente (dalle giovanili alla prima squadra, ndr). Per questo si è scelto di investire anche nel progetto della seconda squadra, cosa che dieci o quindici anni fa l'Atalanta non avrebbe fatto perché quella distanza era più colmabile".