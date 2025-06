Non c'è soltanto il Bologna sulle tracce di Edin Dzeko, vicino a tornare in Italia a 39 anni dopo due stagioni al Fenerbahce. L'attaccante è infatti anche nel mirino della Fiorentina, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport.

I viola avevano pensato a Dzeko già in passato e sembrano disposto a presentare un'offerta biennale da 2 milioni più bonus a stagione. La moglie, secondo indiscrezioni, starebbe spingendo verso Firenze. Ma in agguato, come detto, c'è sempre il Bologna.