Fahad bin Nafel, presidente dell'Al Hilal, ha parlato ai canali ufficiali del club saudita per spiegare quelle che sono le strategie societarie: "Alcuni giocatori li abbiamo firmati già dal 2023, e sono tra i migliori. L'acquisto sicuramente più importante e di successo è stato quello di Simone Inzaghi, che è considerato uno dei migliori allenatori del mondo. Il suo arrivo rappresenta un salto di qualità enorme per l'Al Hilal per il livello di allenatore, e speriamo che questo ingaggio possa portare l'Al Hilal a livelli ancora più alti, con l'ambizione di vincere ancora più titoli".

Bin Nafel rivolge poi un appello ai tifosi: "Il vostro supporto è importante, vi chiedo di tifare ancora la nostra squadra in questo momento. Abbiamo portato qui Inzaghi e il suo staff tecnico, tra i migliori al mondo. Questo è un momento critico che richiede tempo e i giusti strumenti, ma cercheremo di soddisfare queste necessità perché l'Al Hilal possa rimanere sempre nelle posizioni che merita. Possa Allah garantirci successi e rendere la prossima una stagione di vittorie".