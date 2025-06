In questi giorni si sta parlando di un possibile ritorno in Italia di Edin Dzeko, attaccante 39enne reduce da una stagione positiva a livello personale con il Fenerbahçe. Un'idea che piace ad Andrea Ranocchia, suo compagno di squadra all'Inter dal 2021 al 2023: "Ho avuto la fortuna di giocare contro e con lui, è un giocatore sopra la media da tutti i punti di vista - le parole dell'ex difensore a Radio Bruno -. Il fatto che possa tornare in Serie A è una buona cosa per il calcio italiano. Alla Fiorentina insieme a Kean? Magari non fa più 38 partite, per me può giocare in coppia come da alternativa, lui sa capire le dinamiche del gioco".