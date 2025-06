Non sembra partita col piede giusto l'avventura all'Al Hilal per Simone Inzaghi. Che sul mercato ha dovuto incassare il no all'ultimo istante di Victor Osimhen e che ora deve fare i conti con un rifiuto anche dal punto di vista tecnico. Attraverso un comunicato stampa, infatti, l'ex allenatore della squadra di Riyadh Mohammad Al-Shalhoub ha rifiutato l'offerta di affiancare l'allenatore ex Inter nella guida del club. Al-Shalhoub aveva guidato l'Al Hilal nelle ultime partite della stagione precedente, dopo l'esonero di Jorge Jesus, prima che il club saudita decidesse di ingaggiare Inzaghi.

Al-Shalhoub ha preferito non vincolarsi all'Al Hilal e dichiara di aspettare altre offerte per tornare ad allenare, aprendo però uno spiraglio: si è detto infatti disposto ad allenare la squadra Under 21 del club se non riceverà offerte serie dai club della lega professionistica saudita.