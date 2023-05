"Credo che tra Spalletti e De Laurentiis ci siano questioni che non conosciamo ma che sono all’ordine del giorno in questo sport. Il calcio è fatto di opinioni, di stati d’animo e sarà successo qualcosa che ha creato distanza, ammesso che distanza ci sia.

Questo mi rammarica perché questa gioia andrebbe preservata" dice Walter Sabatini a Radio CRC durante la trasmissione 'Si gonfia la rete', dove l'ex dirigente dell'Inter ha poi aggiunto a proposito della gara di ieri: "Dopo aver vinto il campionato, offrire una prestazione come quella di ieri del Napoli all’Inter è una magia. Il Napoli ieri ha rivendicato una situazione che si è compromessa in Champions. Il Napoli era motivato, ha voluto dimostrare che in finale di Champions poteva esserci".