Andrea Moretti è carico per la nuova avventura alla Pro Patria. Intervistato dai canali ufficiali del club, il difensore classe 2002 in prestito dall'Inter si racconta ricordando di aver "fatto la trafila nel settore giovanile all’Inter e per due anni sono stato anche a Novara, per poi tornare in nerazzurro con la Primavera. Da difensore mi adatto sia come centrale che come braccetto; non ho preferenze, difesa a tre o quattro cerco sempre di dare il mio contributo".

Quale è stato il momento più bello in carriera o comunque legato al calcio?

"Sicuramente quando ho vinto lo Scudetto a Reggio Emila con la Primavera dell’Inter; è stata una bella emozione, perché ho cominciato nei nerazzurri chiudendo il percorso nel settore giovanile con la vittoria del decimo scudetto, sarà qualcosa che porterò sempre con me".

Considerando che lavorerete tutti nella stessa direzione, cosa auguri a te stesso per questa stagione in biancoblu?

"A me stesso auguro di fare il meglio possibile per poi arrivare a raggiungere l’obiettivo di gruppo. Voglio utilizzare al meglio questa stagione per migliorarmi e crescere sempre di più".