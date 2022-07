Kalidou Koulibaly, difensore passato in questa finestra di calciomercato dal Napoli al Chlesea per 40 milioni di euro, è uno dei 10 calciatori over 30 più costosi della storia del calciomercato. Nella graduatoria stilata da sportslens.com, comandata da Cristiano Ronaldo, c'è spazio anche per Radja Nainggolan, acquistato dall'Inter per 39 milioni di euro dalla Roma. Il belga si posiziona proprio alle spalle del difensore senegalese.

La classifica:

Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus: 120 milioni;

Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona: 66 milioni;

Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona: 49 milioni;

Paulinho dal Barcellona al Guangzhou Evergrande: 43 milioni;