Hakan Calhanoglu guiderà, da capitano, la nazionale turca ai playoff europei che assegnano gli ultimi posti per il Mondiale 2026. Il centrocampista dell'Inter, che domenica sarà a Firenze dopo aver recuperato totalmente dall'ultimo infortunio, è stato convocato da Vincenzo Montella per la semifinale con la Romania. In caso di passaggio del turno, la Turchia se la vedrà con Slovacchia o Kosovo.

Sezione: News / Data: Ven 20 marzo 2026 alle 13:09
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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