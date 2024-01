Il 2023 è stato anche l'anno in cui si è concluso il matrimonio tra l'Inter ed Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, ora in forza al Fenerbahce, ha tracciato un bilancio dell'anno appena concluso, ammettendo di non avere intenzione di guardarsi indietro: "Impara dal passato e non guardarti mai indietro, i sogni sono davanti a te. L'unica direzione in cui andare è avanti. Sogna in grande, lavora duramente e fallo succedere, perché il mondo è pieno di possibilità infinite", le sue parole.