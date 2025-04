Robin Gosens punta alla convocazione per il Mondiale 2026 dopo aver saltato quello di Qatar 2022, quando indossava la maglia dell'Inter. Il laterale tedesco non nasconde la sua delusione ai microfoni di Der Spiegel: "Non essere stato convocato per i Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto grande. Mi ha colpito duramente. È ancora molto difficile per me ammettere di aver mancato di poco questo sogno di una vita. Ricordo ancora perfettamente come il ct Julian Nagelsmann mi disse al telefono che non mi avrebbe convocato. Scoppiai a piangere e chiamai mia moglie. Fu un momento orribile. Anche se, a posteriori, devo dire che non includermi fu la decisione giusta".