Nelle scorse ore si era parlato di un possibile ritorno in Cile per Alexis Sanchez, attaccante ex Inter ora in forza all'Udinese. Attraverso le proprie storie su Instagram, però, El Nino Maravilla ha voluto smentire i rumours:

"Voglio chiarire che non ho nessun dialogo con nessuna squadra del Cile - ha esordito -, tutte queste informazioni non so da dove escano. Attualmente mi sento in perfette condizioni, giocare non dipende da me, sono decisioni tecniche... io devo solo essere in forma e disponibile per la mia squadra, nel modo più professionale come ho sempre fatto. Fine del discorso. Se tornassi in Cile, nella squadra che amava mio papà (che oggi mi sta guardando da lassù in cielo) sarei il primo a dirlo".