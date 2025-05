Nessuna lesione, ma un'elongazione ai flessori della coscia sinistra che tiene viva qualche chance di recupero per Inter-Barcellona. L'infortunio di Lautaro Martinez è meno grave di quanto si potesse temere e l'esito degli esami obbliga l'Inter a sperare, anche perché si tratta di un problema fisico "gestibile in 5-7 giorni", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. I quattro giorni che mancano all'appuntamento rendono comunque molto difficile il recupero-lampo dopo la sostituzione forzata in Catalogna. "Al posto suo, è rientrato dagli spogliatoi Mehdi Taremi, che è ad oggi il principale candidato per giocare martedì accanto a Thuram - si legge -. Da quella sostituzione, però, nella testa di Martinez c’è solo l’idea di provarci in ogni modo: non è detto che il destino gli riservi ancora una partita come questa in carriera e ciò basta per spingersi oltre ogni freno". L'obiettivo dello staff è portarlo almeno in panchina, conscio che domani la giornata più in cui potrebbe arrivare un passo avanti sostanziale nel recupero.

Intanto cresce l’ottimismo su Benjamin Pavard, alle prese con il recupero dalla distorsione alla caviglia: oggi con il Verona non ci sarà, ma ci sono discrete possibilità di vederlo di nuovo contro il Barcellona. Per considerare recuperati sia per lui che Lautaro servirà però prima almeno un allenamento in gruppo.

