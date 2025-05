Paolo Bonolis non vuole sentire parlare di 'fallimento' per la sua Inter, che a inizio maggio è ancora in corsa su due fronti ma rischia di concludere l'annata con zero titoli vinti dopo aver visto sfumare prima la Supercoppa Italiana e poi la Coppa Italia: "Comunque vada, la stagione è fantastica", le parole del noto conduttore riportate da Sportface.it.

Rispetto ai due obiettivi ancora raggiungibili dai nerazzurri, Bonolis non ha dubbi su quale scegliere: "Scudetto o Champions? Il pensiero ormai è alla Champions, mi sembra più che giusto e legittimo. Ho letto che stasera col Verona gioca la seconda squadra. Tanto di cappello a una squadra che è arrivata quasi dappertutto in fondo. Vedremo se alla fine si vincerà qualcosa".

Ripensando alla notte di Barcellona, Bonolis ha aggiunto: "Vediamo che succede a San Siro. A Barcellona sono stati fantastici, peccato perché Mkhitaryan doveva mettere le scarpe di Pupo e allora avremmo ottenuto il quarto gol, e invece no, è andata così ma la squadra è stata fortissima contro un Barcellona che ha quel maghetto che gioca come alla destra, Lamine Yamal. Bellissima partita, mi sono entusiasmato e ho sofferto nella gioia, che sembra un ossimoro ma è quello che davvero è accaduto a molti tifosi come me".

Infine, Bonolis ha inquadrato così il probabile forfait di Lautaro martedì sera: "Già con la Roma l'ho visto piegato sulle gambe, è un ragazzo che ha dato l'anima a livello calcistico e caratteriale. Mancherà? No, sarà sicuramente in panchina o nello spogliatoio a dispensare l'entusiasmo che porta sempre con sé".

