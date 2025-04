Federico Cherubini, AD del Parma, parlando ai microfoni di DAZN ha elogiato il lavoro compiuto alla guida degli emiliani da Cristian Chivu, arrivato in sostituzione di Fabio Pecchia: "Credo stia portando in campo i valori che gli hanno permesso di essere un grandissimo calciatore. Grande umiltà, grande concentrazione, grande professionalità. È una sorpresa anche per noi perché è stata una scelta rischiosa ma siamo assolutamente contenti del lavoro che sta facendo e speriamo che potremo coronare insieme questo obiettivo della salvezza, che sicuramente è prioritario”.