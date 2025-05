Intervistato da Sky, Manu Koné, centrocampista della Roma, è tornato sulla vittoria giallorossa in casa dell'Inter e ha sottolineato il valore della propria squadra in vista dello scontro diretto interno contro la Fiorentina: "Vogliamo una vittoria per guardare verso l’alto della classifica. La vittoria contro l’Inter ci ha mostrato che alla fine siamo molto forti. Abbiamo avuto un buon stato d’animo. Anche chi era in panchina quando è entrato ha dato il meglio di sé. Abbiamo veramente sentito un gruppo solidale in campo, non era facile giocare contro l’Inter. Non è fortuna. Questa vittoria ci dimostra che anche in trasferta possiamo fare bene e vincere. Mancano Atalanta e Torino in trasferta ma se abbiamo battuto l’Inter possiamo farlo anche contro di loro”.