In sandwich tra i due impegni con il Barcellona di Champions League, l'Inter deve tornare a settarsi sul campionato ospitando il Verona. La squadra di Zanetti è a un passo dalla salvezza, ma è reduce dal deludente ko interno con il Cagliari; i nerazzurri arrivano da una doppia sconfitta con Bologna e Roma senza segnare neanche un gol. Lo scudetto è distante ma non impossibile: Lautaro e i suoi vogliono ancora sperarci e, per farlo, devono scansare il pensiero della Champions e tornare alla vittoria.

QUI INTER – Inzaghi perde ancora i pezzi. Proprio quando la rosa stava per tornare al completo (cosa mai accaduta in stagione), ecco gli stop di Pavard prima e di Lautaro poi. A loro si aggiunge la squalifica di Calhanoglu per il caso curve, motivo per il quale anche lo stesso tecnico nerazzurro oggi non sarà in panchina. Turnover totale e inevitabile considerati gli impegni europei: dentro dal 1' i vari De Vrij, Darmian, Frattesi, Asllani, Zalewski, Zielinski, Arnautovic e Correa. Carlos Augusto farà tirare il fiato a Bastoni, Taremi pronto in panchina al pari di Thuram e Dumfries: tutti loro sono precettati per il Barcellona martedì e, ragionevolmente, entreranno a gara in corso. Possibile una chance anche per Martinez tra i pali.

QUI VERONA – Emergenza in difesa per Zanetti, orfano degli squalificati Ghilardi e Coppola oltre all'infortunato Dawidowicz. Scelte obbligate con l'accentramento di Valentini tra Daniliuc e Frese. In mezzo al campo dovrebbero agire Duda, Niasse e Bernede, con Suslov inizialmente in panchina. Davanti recuperato Tengstedt, ma dall'inizio ci saranno Sarr e Mosquera. Out anche Faraoni e Harraoui (stagione già finita).

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinksi, Zalewski; Arnautovic, Correa.

Panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Bastoni, Re Cecconi, Dumfries, Dimarco, Barella, Mkhitaryan, Berenbruch, Thuram, Taremi.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

Squalificati: Calhanoglu (1).

Indisponibili: Pavard, Lautaro.

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Valentini, Frese; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.

Panchina: Perilli, Berardi, Slotsager, Patrick, Oyegoke, Serdar, Lazovic, Kastanos, Suslov, Cissé, Lambourde, Livramento, Ajayi, Tengstedt.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: Ghilardi (1), Coppola (1).

Indisponibili: Dawidowicz, Harraoui, Faraoni.

ARBITRO: Manganiello.

Assistenti: Perrotti e Del Giovane.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: Paterna (La Penna).

