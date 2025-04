Altra ondata di critiche che ha travolto l'ex Inter, André Onana negli ultimi giorni dopo le ultime gare che hanno visto protagonista in negativo l'estremo difensore camerunense. A rincarare la dose c'è anche l'ex giocatore dei Red Devils, Paul Parker che ha aspramente criticato il portiere dell'Inter della finale di Istanbul. "Non credo sia un portiere naturale, non ha buone mani e giocherebbe meglio come terzino destro", ha detto duramente l'ex calciatore inglese a SPORTbible.

"Matic in conferenza stampa ha detto ciò che molti addetti ai lavori non direbbero mai. Noi tifosi abbiamo sempre detto che Onana non ha il livello necessario per difendere la porta del United, ma ora iniziano a dirlo anche tutti gli altri" rincarando la dose di contestazione.