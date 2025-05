Intervistato dai cronisti a margine di Torino-Venezia 1-1, Urbano Cairo, presidente granata, ha ribadito la centralità di Samuele Ricci nell'economia del gioco della squadra di Paolo Vanoli, senza addentrarsi in discorsi di mercato che giocoforza riguarderanno il classe 2001 la prossima estate: "Ricci è sicuramente un giocatore importante, ha fatto sempre benissimo con noi. Lui non c’era nelle tre partite che abbiamo perso. Non lo scopriamo certo oggi che è un giocatore importante, questa è una cosa indiscutibile".