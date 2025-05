L'Inter Femminile cade contro la Fiorentina subendo la prima sconfitta casalinga della stagione, all'Arena Civica di Milano, nel match valido per la nona giornata della Poule Scudetto. Con la qualificazione in Champions League e il secondo posto in campionato già in tasca, le nerazzurre si sono fatte rimontare dalla squadra viola dopo il vantaggio lampo firmato da Irene Santi all'ottavo minuto. La reazione degli ospiti arriva veemente tra 34' e 41', in concomitanza con le reti del pari di Boquete e del vantaggio di Snerle. Nella ripresa, è ancora Boquete ad andare a segno, al 57', con il punto che fissa definitivamente il risultato sul 3-1.

TABELLINO:

INTER-FIORENTINA 1-3

GOL: 8' Santi (I), 34' Boquete (F), 41' Snerle (F), 57' Boquete (F)

INTER (3-5-2): 94 Baldi; 33 Bartoli (72' 15 Serturini), 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 8 Pavan (72' 21 Tomaselli), 6 Santi (57' 27 Csizar), 20 Detruyer (57' 9 Polli), 14 Robustellini (46' 13 Merlo); 31 Wullaert, 7 Bugeja. A disposizione: 1 Rúnarsdóttir, 12 Piazza, 4 Pedersen, 10 Karchouni, 19 Alborghetti, 25 Fadda, 26 Mansaray. Coach: Gianpiero Piovani

FIORENTINA (3-4-1-2): 1 Fiskerstrand; 16 Erzen, 3 Ballisager, 44 Faerge; 15 Bredgaard (76' 11 Georgieva), 18 Snerle, 21 Severini, 10 Catena (76' 23 Pastrenge); 87 Boquete (86' 8 Della Peruta); 9 Janogy (64' 77 Curmark), 4 Bonfantini. A disposizione: 2 Durante, 32 Bettineschi, 7 Longo, 22 Sarti, 26 Cherubini 85 Filangeri, 91 Ciabini, 95 Lombardi. Coach: Sebastian de la Fuente.

Ammonizioni: Milinkovic (I), Curmark (F)

Espulsioni: Bonfantini (F) per doppio giallo

Recupero: 3'-5'