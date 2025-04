Dai microfoni di TalkSPORT, l'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel si è speso in difesa di André Onana, tra i principali imputati della pessima stagione dei Red Devils. Queste le parole del danese: "È stato un anno difficile per tutti, quindi puntare il dito contro qualcuno mi sembra davvero sbagliato. Basta guardare dove si trova il Manchester United in Premier League. I giocatori non stanno vivendo un momento facile. Cerco di spiegare alla gente perché giocare per il Manchester United è diverso rispetto a qualsiasi altro club".

Schmeichel evidenzia come anche i media giochino un ruolo rilevante: "L'altro giorno l'ho fatto vedere a mia moglie. In Danimarca abbiamo un quotidiano che non ha una sezione sportiva, ma riporta comunque i risultati del Manchester United, e non solo con una piccola riga, ma con un articolo. Se sei un'altra squadra, o la maggior parte delle altre squadre, non hai questo privilegio. Non hai tutti i giornali secondari, non sportivi, che riportano le tue partite, ed è qui che sta la pressione. Ogni singola cosa che fai in una partita di calcio viene riportata in tutto il mondo. Ad esempio, se sei un portiere e commetti un errore, tutti ne parleranno. Se commetti un errore in tanti altri club della Premier League, forse finirai sui giornali il giorno dopo, ma non se ne parlerà più il giorno dopo o quello successivo. È qui che entra in gioco la forza mentale dei giocatori del Manchester United".